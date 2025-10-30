Скидки
Культовый мультсериал «Царь горы» продлили на 16-й и 17-й сезоны

Издание Variety сообщило, что культовый мультсериал «Царь горы» получит продолжение. Проект продлён на 16-й и 17-й сезоны.

В СМИ отметили, что каждый из сезонов будет состоять из 10 серий. В августе стартовал 14-й сезон, который вышел спустя 17 лет после завершения оригинального проекта. Продолжение высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 98% свежести от обозревателей и 90% от зрителей.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе Техаса. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации. Ранее стриминговый сервис Hulu анонсировал, что 15-й сезон выйдет в 2026 году.

