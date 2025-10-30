Dupreeh: Valve не общается с сообществом и не реагирует на проблемы в CS 2

Пятикратный победитель мэйджоров Петер dupreeh Расмуссен высказался о недостатке коммуникации между Valve и сообществом Counter-Strike. По словам бывшего киберспортсмена, разработчики редко реагируют на проблемы и практически не объясняют свои решения.

Думаю, это всегда было большой проблемой, она остаётся до сих пор. Когда они просто выкатывают обновление ни с того ни с сего, думаешь: «Почему они это сделали? Почему не объяснили? Почему не пообщались?»

Бывший игрок Astralis и Team Vitality считает, что компания уверена в непоколебимой популярности Counter-Strike, поэтому не видит необходимости в диалоге с сообществом.

Как бы они ни относились к игрокам, люди всё равно будут играть в Counter-Strike. Это настолько значимая игра, что она продолжит расти независимо от того, что делает Valve.

Dupreeh также рассказал, что после завершения карьеры предлагал Valve сотрудничество в качестве посредника между разработчиками и профессиональной сценой. Однако, по его словам, интереса со стороны компании это не вызвало.

Напомним, за последнюю неделю Valve получила тонну критики за обновление с крафтом ножей, что привело к обвалу рынка предметов CS 2.