Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dupreeh: Valve не общается с сообществом и не реагирует на проблемы в CS 2

Dupreeh: Valve не общается с сообществом и не реагирует на проблемы в CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный победитель мэйджоров Петер dupreeh Расмуссен высказался о недостатке коммуникации между Valve и сообществом Counter-Strike. По словам бывшего киберспортсмена, разработчики редко реагируют на проблемы и практически не объясняют свои решения.

Думаю, это всегда было большой проблемой, она остаётся до сих пор. Когда они просто выкатывают обновление ни с того ни с сего, думаешь: «Почему они это сделали? Почему не объяснили? Почему не пообщались?»

Бывший игрок Astralis и Team Vitality считает, что компания уверена в непоколебимой популярности Counter-Strike, поэтому не видит необходимости в диалоге с сообществом.

Как бы они ни относились к игрокам, люди всё равно будут играть в Counter-Strike. Это настолько значимая игра, что она продолжит расти независимо от того, что делает Valve.

Dupreeh также рассказал, что после завершения карьеры предлагал Valve сотрудничество в качестве посредника между разработчиками и профессиональной сценой. Однако, по его словам, интереса со стороны компании это не вызвало.

Напомним, за последнюю неделю Valve получила тонну критики за обновление с крафтом ножей, что привело к обвалу рынка предметов CS 2.

Материалы по теме
Рынок CS 2 стабилизировался после снятия трейд-банов на скины
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android