Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показал один из лучших запусков в истории HBO

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показал один из лучших запусков в истории HBO
Комментарии

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Приквел культового хоррора собрал 5,7 млн просмотров за три дня после релиза.

Это один из лучших результатов в истории HBO. Лучше себя показали только «Одни из нас» (4,7 млн в день премьеры) в 2023 году и «Дом дракона» (13,7 млн за три дня) в 2022-м. Судя по всему, в HBO очень довольны показателями хоррора.

Действие «Оно: Добро пожаловать в Дерри» разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов.

Материалы по теме
Стартовал сериал по «Оно»: стоит ли смотреть «Добро пожаловать в Дерри»?
Стартовал сериал по «Оно»: стоит ли смотреть «Добро пожаловать в Дерри»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android