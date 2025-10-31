Скидки
Слух: cadiaN присоединится к основному составу OG по CS 2

Слух: cadiaN присоединится к основному составу OG по CS 2
Аудио-версия:
Портал Dust2dk сообщил, что OG подпишет датского снайпера и капитана Каспера cadiaN Мёллера в основной состав по Counter-Strike 2.

Ранее организация сообщала о переводе Нико nicoodoz Тамджиди и Кристоффера Chr1zN Сторгаарда в запас. В настоящий момент организации нужно найти пятого, последнего игрока.

Состав OG на данный момент:

  • Каспер cadiaN Мёллер (Дания);
  • Адам adamb Ангстрём (Швеция);
  • Олле spooke Грюндстрём (Швеция);
  • Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия).

Каспер cadiaN Мёллер — один из самых известных датских игроков в истории Counter-Strike. Он прославился как харизматичный капитан HEROIC, с которой выиграл ряд крупных турниров, занял второе место на IEM Rio Major — 2022 и довёл команду до первой строчки мирового рейтинга HLTV.

После ухода из HEROIC в 2023 году Мёллер выступал за Team Liquid, а затем — за Astralis, однако повторить успех HEROIC ему не удалось.

Dupreeh: Valve не общается с сообществом и не реагирует на проблемы в CS 2
