Слух: cadiaN присоединится к основному составу OG по CS 2

Портал Dust2dk сообщил, что OG подпишет датского снайпера и капитана Каспера cadiaN Мёллера в основной состав по Counter-Strike 2.

Ранее организация сообщала о переводе Нико nicoodoz Тамджиди и Кристоффера Chr1zN Сторгаарда в запас. В настоящий момент организации нужно найти пятого, последнего игрока.

Состав OG на данный момент:

Каспер cadiaN Мёллер (Дания);

Адам adamb Ангстрём (Швеция);

Олле spooke Грюндстрём (Швеция);

Рафаэль arrozdoce Винг (Португалия).

Каспер cadiaN Мёллер — один из самых известных датских игроков в истории Counter-Strike. Он прославился как харизматичный капитан HEROIC, с которой выиграл ряд крупных турниров, занял второе место на IEM Rio Major — 2022 и довёл команду до первой строчки мирового рейтинга HLTV.

После ухода из HEROIC в 2023 году Мёллер выступал за Team Liquid, а затем — за Astralis, однако повторить успех HEROIC ему не удалось.