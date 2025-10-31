Скидки
Базовый iPhone 16 подешевел в России до 53 тыс. рублей

Базовый iPhone 16 подешевел в России до 53 тыс. рублей
По данным Hi-Tech Mail, в России обвалилась цена на актуальную модель iPhone. Среди всех прошлогодних линеек лишь iPhone 16 до сих пор продаётся в новом виде — такой смартфон можно купить за 53 тыс. рублей.

Интересно, что стоимость iPhone 16 в России опустилась в основном до 55 тыс. рублей, а на отечественных маркетплейсах смартфон продают примерно за 57 тыс. рублей. До сентября этого года, то есть до старта продаж iPhone 17, цена прошлогодней модели составляла в среднем 62 тыс. рублей.

Напомним, линейка смартфонов iPhone 16 вышла на рынке осенью 2024 года. Младшая модель из серии оснащена 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR, 8 ГБ оперативной памяти и процессором Apple A18.

