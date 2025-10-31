Скидки
Создатели «Очень странных дел» раскрыли, на два каких главных вопроса ответит пятый сезон

Братья Даффер, создатели сериала «Очень странные дела», в интервью Entertainment Weekly рассказали, на какие два главных вопроса ответит пятый и последний сезон шоу.

В первую очередь зрители наконец узнают, что такое Изнанка на самом деле. До сих пор же известно, что это альтернативное измерение, существующее параллельно обычному. Судя по всему, в финале в этот вопрос внесут ясность.

Второй важный вопрос — почему именно Уилла похитил Векна в первом сезоне проекта. По словам братьев Даффер, этот момент тоже детально объяснят и покажут, чем герой так важен для злодея.

Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 27 ноября, вторую покажут 25 декабря, а финал увидим 31 декабря.

