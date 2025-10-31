В Fortnite появились скин и набор из сериала «Чужой: Земля»

Во внутриигровом магазине Fortnite появился облик и другие предметы из сериала «Чужой: Земля». Вместе со скином в королевской битве появились украшение на спину, альтернатива кирки и новая эмоция.

Весь набор стоит 2 тыс. В-баксов, его можно увидеть на изображении ниже.

Фото: Epic Games

Кстати, уже 1 ноября в Fortnite стартует кроссовер с «Симпсонами». Карта в игре будет полностью обновлена под тематику мультсериала. В боевом пропуске также появятся скины персонажей сериала — Гомера, Мардж, Барта и Лизы. Ивент продлится несколько недель и будет содержать другие отсылки к «Симпсонам», включая тематическое оружие и косметику.