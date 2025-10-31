Скидки
Netflix планирует купить Warner Bros. Discovery — СМИ

Если верить источникам зарубежных изданий, Netflix планирует приобрести Warner Bros. Discovery. Стриминговый сервис нанял финансовую консалтинговую фирму Moelis & Co для изучения возможности покупки компании.

Netflix обратился в инвестиционный банк с просьбой оценить потенциальное предложение по стриминговому и студийному бизнесу Warner Brps. после того, как банк консультировал Skydance Media по поводу предложения Paramount Global.

Соучредитель Netflix Тед Сарандос ранее заявлял, что компании неинтересно заключить сделки с традиционными медиасетями вроде CNN, поскольку сотрудничество с той же Warner Bros. Discovery выглядит куда более выгодно.

Новости. Чемп.Play
