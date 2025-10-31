Скидки
Продажи серии Metal Gear превысили 65 млн копий

Konami поделилась свежим финансовым отчётом, в котором рассказала, что суммарные продажи серии Metal Gear достигли 65,1 млн копий. В это число входят все вышедшие игры франшизы за всё время.

А тираж франшизы Silent Hill достиг 13 млн копий — на рост продаж повлияла Silent Hill f, которой уже удалось реализовать больше миллиона копий с момента релиза в сентябре.

Последняя вышедшая игра во франшизе Metal Gear, ремейк Metal Gear Solid 3, вышел в августе и получил высокие оценки критиков. Новую Silent Hill тоже оценили высоко, несмотря на некоторые спорные моменты вроде боевой системы и сюжетных фрагментов.

