Юэн Макгрегор и Клэр Дэйнс сыграют в драматическом сериале The Spot
По данным Deadline, Юэн Макгрегор и Клэр Дэйнс получили главные роли в драматическом сериале The Spot («Место»). Дэйнс заменила Кейт Уинслет, которая была утверждена на роль главной героини и исполнительного продюсера, но потом покинула проект.
Сериал рассказывает об успешном хирурге и её муже — школьном учителе. Женщину начинают подозревать в том, что она причастна к смерти ребёнка в ДТП, но сама героиня не раскрывает правду. После этого в семейной паре наступает раскол.
Съёмки The Spot запланированы на 2026 год. Точную дату выхода сериала пока не называют, но можно предположить, что премьера шоу состоится не раньше 2027-го.
