Tundra Esports покидает FISSURE Playground 2 по Dota 2, Team Falcons идёт дальше

Tundra Esports уступила Team Falcons со счётом 1:2 в поединке плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2.

Для состава Ивана Pure~ Москаленко это поражение стало последним — команда завершила выступление, заняв 7–8-е места и заработав $ 25 тыс.

Коллектив Оливера Skiter Лепко продолжит борьбу в нижней сетке. 31 октября в 21:00 мск Falcons встретится с Team Spirit. Также прямо сейчас идёт матч HEROIC — Team Liquid, который начался в 17:30 мск.

Для Tundra этот турнир стал очередным испытанием после неоднозначных результатов последних месяцев. Несмотря на ранний вылет, команда продемонстрировала уверенную игру на групповом этапе и показала потенциал обновлённого состава, что может стать хорошим заделом перед грядущими турнирами сезона.

FISSURE Playground 2 стартовал 23 октября и завершится 2 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.