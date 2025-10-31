Скидки
Tundra Esports покидает FISSURE Playground 2 по Dota 2, Team Falcons идёт дальше

Tundra Esports покидает FISSURE Playground 2 по Dota 2, Team Falcons идёт дальше
Tundra Esports уступила Team Falcons со счётом 1:2 в поединке плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2.

Для состава Ивана Pure~ Москаленко это поражение стало последним — команда завершила выступление, заняв 7–8-е места и заработав $ 25 тыс.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Раунд 1 (нижняя сетка)
31 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Коллектив Оливера Skiter Лепко продолжит борьбу в нижней сетке. 31 октября в 21:00 мск Falcons встретится с Team Spirit. Также прямо сейчас идёт матч HEROIC — Team Liquid, который начался в 17:30 мск.

Для Tundra этот турнир стал очередным испытанием после неоднозначных результатов последних месяцев. Несмотря на ранний вылет, команда продемонстрировала уверенную игру на групповом этапе и показала потенциал обновлённого состава, что может стать хорошим заделом перед грядущими турнирами сезона.

FISSURE Playground 2 стартовал 23 октября и завершится 2 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

