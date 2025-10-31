Вышел первый трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»
Стриминговый сервис STARZ опубликовал первый трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура». Это спин-офф шоу «Кровь и песок».
Трейлер шоу
Видео доступно на YouTube-канале STARZ. Права на видео принадлежат STARZ.
Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.
Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, создатель оригинального «Спартака» и сериала «Сорвиголова».
«Спартак: Дом Ашура» стартует 5 декабря.
