Все новости
Вышел первый трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»

Стриминговый сервис STARZ опубликовал первый трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура». Это спин-офф шоу «Кровь и песок».

Трейлер шоу

Видео доступно на YouTube-канале STARZ. Права на видео принадлежат STARZ.

Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, создатель оригинального «Спартака» и сериала «Сорвиголова».

«Спартак: Дом Ашура» стартует 5 декабря.

