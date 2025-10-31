Скидки
В России ограничили регистрацию в WhatsApp и «Телеграме» — не поступают звонки и sms

В конце октября в России ограничили приём sms и вызовов пользователям WhatsApp и «Телеграма». Сообщения и звонки от приложений больше не поступают на российские номера, о чём сообщили в издании «Код Дурова».

По данным СМИ, от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и sms новым абонентам иностранных мессенджеров. Это значит, что пользователям ограничили возможность регистрироваться в WhatsApp и «Телеграме», потому что это реализовано с помощью ввода кода из sms или последних цифр звонивших номеров. Ограничения затронули пока не всех операторов связи в РФ.

Первые ограничения для популярнейших мессенджеров в стране ввели в августе — тогда Роскомнадзор заблокировал аудио и видеозвонки в сервисах. В октябре в ведомстве заявили о неких «частичных ограничениях» к WhatsApp и «Телеграму» на вопросы, почему приложения не работают в некоторых южных регионах России.

В Роскомнадзоре объяснили, почему «Телеграм» и WhatsApp не работают на юге России
