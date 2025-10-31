«Не смог досмотреть»: зрители громят четвёртый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

30 октября состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. В продолжении экранизации книг Анджея Сапковского главная роль досталась Лиаму Хемсворту — звезда «Голодных игр» сменил Генри Кавилла, который отказался сниматься в шоу.

Тем временем на агрегаторе Rotten Tomatoes сформировались рейтинги четвёртого сезона. Оценки критиков составили примерно 53% одобрения, а зрителей — 19%. Аудитория сходится во мнении, что качество сериала упало ещё сильнее: зрители признаются, что смотрят через силу и умоляют Генри Кавилла вернуться в сериал.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители о четвёртом сезоне «Ведьмака»

Не смог досмотреть это. Генри, пожалуйста, вернись.

Я дал четвёртому сезону шанс, но всё ощущается таким фальшивым. И другие персонажи просто не смотрят на Лиама так, как смотрели на Генри, теперь это будто другой персонаж.

«Ведьмак» превратился в напыщенную любовную чушь для 15-летних девчонок. Лиам не может спасти этот бред. И всё дело здесь в жалком, ленивом и бессмысленном повествовании.

Это ужасно. Даже не знаю, с чего начать. Генри Кавилл, нам всем очень жаль.

Извините, но это просто невозможно смотреть. Я даже не хотел давать четвёртому сезону шанс, но чувствовал, что должен хотя бы попробовать. Не представляю, как фанаты могут такое вытерпеть.

Это какая-то шутка. Как они вообще могут называть этот сериал адаптацией? Это просто пародия.

Весь четвёртый сезон «Ведьмака» вышел на Netflix с русскими субтитрами. Сейчас авторы работают над пятым сезоном, который завершит сериал — его съёмки закончились совсем недавно.