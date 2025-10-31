Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы iPhone чаще сталкиваются со спамом, чем пользователи Android

Владельцы iPhone чаще сталкиваются со спамом, чем пользователи Android
Аудио-версия:
Комментарии

По данным Google, на которые обратили внимание в 9to5Google, пользователи Android на 58% реже получают спам и мошеннические сообщения по сравнению с владельцами устройств на iOS.

За семидневный период владельцы Google Pixel на 96% чаще сообщали об отсутствии нежелательных мошеннических и спам-сообщений. Опрос Google и YouGov также показал, что пользователи iOS на 65% чаще сообщали о получении трёх и более мошеннических сообщений в неделю по сравнению с пользователями Android.

Google объясняет это несколькими факторами, в том числе постоянной проверкой безопасности RCS, собственной защитой Android от мошенничества и фишинга и, конечно же, искусственным интеллектом. Компания также отметила встроенные спам-фильтры в приложениях «Сообщения» и «Телефон».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android