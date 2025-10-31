Владельцы iPhone чаще сталкиваются со спамом, чем пользователи Android

По данным Google, на которые обратили внимание в 9to5Google, пользователи Android на 58% реже получают спам и мошеннические сообщения по сравнению с владельцами устройств на iOS.

За семидневный период владельцы Google Pixel на 96% чаще сообщали об отсутствии нежелательных мошеннических и спам-сообщений. Опрос Google и YouGov также показал, что пользователи iOS на 65% чаще сообщали о получении трёх и более мошеннических сообщений в неделю по сравнению с пользователями Android.

Google объясняет это несколькими факторами, в том числе постоянной проверкой безопасности RCS, собственной защитой Android от мошенничества и фишинга и, конечно же, искусственным интеллектом. Компания также отметила встроенные спам-фильтры в приложениях «Сообщения» и «Телефон».