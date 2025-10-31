Завершились съёмки сериала «Джайв» про латиноамериканские танцы — новые кадры

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении основного производства сериала «Джайв». Съёмки шоу продлились почти три месяца, а его премьера скоро состоится на стриминговом сервисе.

Будущий сериал расскажет историю бальной латины, которую покидают её бессменные чемпионы. Лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать – бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки.

Новые кадры из «Джайва»

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Главные роли в проекте сыграли Антон Васильев («Мастер»), Анна Снаткина («Фишер»), Давид Сократян («Любовь Советского Союза») и Анастасия Уколова («Сокровища гномов»). Режиссёром выступил Данил Чащин («Улица Шекспира»).