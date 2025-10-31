Скидки
В iPhone и другие устройства Apple скоро добавят новые ИИ-функции

Глава Apple Тим Кук прокомментировал доступ к функциям искусственного интеллекта в продуктах компании. Топ-менеджер заявил, что пользователей iPhone, iPad, Mac и других устройств корпорации скоро ждут новые опции Apple Intelligence, связанные с ИИ. Что именно добавят, неизвестно.

Кук заявил, что уже в 2026 году Apple выпустили улучшенную Siri — голосовой помощник обзаведётся множеством новых функций. Вполне возможно, что апгрейд программы станет возможен благодаря нейросетям Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI, потому что у самой Apple на данный момент нет собственных глубоких разработок в области ИИ.

Тим Кук анонсировал Apple Intelligence ещё осенью 2024 года — технология должна была составить конкуренцию другим смартфонам со множеством полезных функций ИИ. Тогда же в Apple анонсировали улучшенную Siri, которая с тех пор не получила значимых обновлений и всё ещё отстаёт от самых популярных нейросетей.

