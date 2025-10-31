Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джордж Мартин и другие писатели выиграли дело против чат-бота ChatGPT из-за авторских прав

Джордж Мартин и другие писатели выиграли дело против чат-бота ChatGPT из-за авторских прав
Аудио-версия:
Комментарии

Федеральный суд Манхэттена вынес один из первых вердиктов по делу о неправомерном использовании нейросетей. Коллективный иск против ChatGPT подали Джордж Мартин («Песнь льда и огня»), Майкл Шейбон («Лунный свет»), Та-Нехаси Коутс («Чёрная Пантера»), Джиа Толентино (Trick Mirror) и другие писатели.

Они обвинили создателей чат-бота в нарушении авторских прав после того, как ИИ смог объяснить сюжет их произведений и предположить события в будущих книгах, хотя сами авторы не давали разрешения на обучение языковых моделей.

Старший судья Сидни Стейн постановил, что ChatGPT действительно нарушает авторские права писателей. Это значит, что Джордж Мартин и другие авторы могут подать конкретные иски к нейросети и с большой долей вероятности выиграть дело.

Жюри присяжных могло бы установить, что предположительно нарушающие права результаты в поиске ChatGPT в значительной степени схожи с работами истцов.

После вынесения судебного вердикта в OpenAI и её партнёре Microsoft пока не комментировали ситуацию. Ранее суд Нью-Йорка уже отклонил ходатайство об отклонении иска от разработчиков ChatGPT.

Материалы по теме
Нейросеть ChatGPT дописала цикл «Песнь льда и пламени» за Джорджа Мартина
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android