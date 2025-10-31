Фильму «Злая: Часть 2» предрекают рекордный старт в истории мюзиклов

Уже 21 ноября состоится премьера фильма «Злая: Часть 2» («Злая: Навсегда») — продолжения «Сказки о ведьме Запада». Лента выйдет спустя год после первой части и может установить очередной рекорд для жанра.

Так, аналитики предрекают ленте запуск от $ 115 млн до $ 120 млн только в США — это даже больше рекордного запуска первой части. Некоторые эксперты считают, что картина покажет ещё более впечатляющий старт в районе $ 150 млн, закрепив ленту в списке лидеров по запускам мюзиклов. Первая лента запустилась прошлой осенью со $ 112 млн в стране.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. В продолжении ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).