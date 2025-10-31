Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедийный сериал «Копы» сменил название — съёмки «Малого» завершены

Комедийный сериал «Копы» сменил название — съёмки «Малого» завершены
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания 1-2-3 Production изменила название готовящегося сериала «Копы». Теперь шоу называется «Малой», и его съёмки завершились. Дата выхода проекта на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier пока неизвестна.

Сюжет сериала повествует о Саше — выпускнике академии МВД с золотой медалью, который отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Именно здесь много лет работает его отец, «легенда уголовного розыска», которого он никогда не видел. Однако вместо образцового героя в погонах Саша встречает Валеру по кличке «Малой»: ленивого, уставшего от жизни «блюстителя закона», который любит только ФК «Ростов» и брать взятки.

Главные роли в сериале сыграют Тимофей Кочнев («Всё, что тебя касается»), Владимир Яглыч («Моя ужасная сестра»), Настасья Самбурская («Универ») и Алексей Розин («Нелюбовь»). Режиссёром выступит Иван Макаревич («Уроки китайского»).

О другом российском сериале:
«Лихие» закончились: продолжения точно не будет?
«Лихие» закончились: продолжения точно не будет?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android