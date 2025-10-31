Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

nicoodoz объявил о поиске новой команды и намекнул на переход в Valorant

Бывший снайпер состава OG по CS 2 Нико nicoodoz Тамджиди объявил, что готов рассмотреть новые варианты для продолжения карьеры — включая переход в дисциплину Valorant. После перевода в запас датский игрок опубликовал сообщение в соцсети X, где подтвердил, что находится в активном поиске команды:

Посадили на скамейку запасных. Буду рассматривать варианты на следующий сезон. По всем вопросам — к dvorborg (в том числе по Valorant).

Игрок поблагодарил организацию за совместную работу:

Хочу сказать, что мне очень понравилось время, которое я провёл в OG — с игроками, тренерами и менеджментом. Спасибо всем, кто за короткий срок помог мне почувствовать себя здесь комфортно.

О переводе nicoodoz в запас стало известно 30 октября. Вместе с ним основной состав покинул капитан Chr1zN.