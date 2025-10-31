Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

nicoodoz объявил о поиске новой команды и намекнул на переход в Valorant

nicoodoz объявил о поиске новой команды и намекнул на переход в Valorant
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший снайпер состава OG по CS 2 Нико nicoodoz Тамджиди объявил, что готов рассмотреть новые варианты для продолжения карьеры — включая переход в дисциплину Valorant. После перевода в запас датский игрок опубликовал сообщение в соцсети X, где подтвердил, что находится в активном поиске команды:

Посадили на скамейку запасных. Буду рассматривать варианты на следующий сезон. По всем вопросам — к dvorborg (в том числе по Valorant).

Игрок поблагодарил организацию за совместную работу:

Хочу сказать, что мне очень понравилось время, которое я провёл в OG — с игроками, тренерами и менеджментом. Спасибо всем, кто за короткий срок помог мне почувствовать себя здесь комфортно.

О переводе nicoodoz в запас стало известно 30 октября. Вместе с ним основной состав покинул капитан Chr1zN.

cadiaN перейдёт в OG?
Слух: cadiaN присоединится к основному составу OG по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android