Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Русский постер фильма «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя» — выход 4 декабря

Русский постер фильма «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя» — выход 4 декабря
Комментарии

Компания «Вольга» выпустила русский постер фильма «Метод исключения». Лента официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

Фото: «Вольга»/Neon

Картина основана на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить для себя должность.

Главную роль в «Методе исключения» исполнил Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего игр. Режиссёром фильма выступил Пак Чхан-ук — автор знаменитого «Олдбоя».

О другом популярном фильме:
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android