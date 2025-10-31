Разработка Escape from Tarkov завершена — игра выйдет 15 ноября

Глава студии Никита Буянов Battlestate Games заявил, что игра Escape from Tarkov ушла на золото. Это значит, что разработка релизной версии шутера полностью завершена и он выйдет из раннего доступа 15 ноября. После выпуска игры на ПК разработчики займутся версиями для консолей.

Фото: Соцсети Никиты Буянова

По словам Буянова, для него объявление об «уходе на золото» больше, чем просто дата в календаре. Глава студии отметил, что завершение разработки стало самым важным и значимым моментом в его жизни.

Escape from Tarkov ушла на золото. Финальная версия готова — производство завершено, и начался последний обратный отсчёт до релиза. Годы упорной работы, тестирования и доработки достигли своего апогея в результате, которого мы все так ждали. Для нас это больше, чем просто дата в календаре — это символ пути, который мы прошли вместе с сообществом. Спасибо за вашу неизменную поддержку и отзывы на протяжении этих 10 лет. Ваши идеи помогли вдохнуть в игру жизнь и глубину. Лично для меня это самый важный и значимый момент в жизни.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Он находился в раннем доступе на протяжении восьми лет, с 2017 года. За это время по вселенной игры появился ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Он представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.