«Пойман с поличным» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, просмотренных в российском сегменте интернета.
Лидером рейтинга стал боевик «Пойман с поличным» с Остином Батлером в главной роли. На второй строчке расположилась комедия «Код 3» со звездой сериала «Офис» Рэйном Уилсоном. На третьем месте оказалась экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка».
В топ-10 также вошли научно-фантастический фильм с Джаредом Лето «Трон: Арес», триллер «Астронавт» с Кейт Марой и хоррор «Первобытная война».
10 самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года
- «Пойман с поличным».
- «Код 3».
- «Долгая прогулка».
- «Девушка из каюты №10».
- «Проклятие пустоши».
- «Астронавт».
- «Трон: Арес».
- «Первобытная война».
- «Грязная игра».
- «Континуум».