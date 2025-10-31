Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пойман с поличным» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, просмотренных в российском сегменте интернета.

Лидером рейтинга стал боевик «Пойман с поличным» с Остином Батлером в главной роли. На второй строчке расположилась комедия «Код 3» со звездой сериала «Офис» Рэйном Уилсоном. На третьем месте оказалась экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка».

В топ-10 также вошли научно-фантастический фильм с Джаредом Лето «Трон: Арес», триллер «Астронавт» с Кейт Марой и хоррор «Первобытная война».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года