Популярные фильмы в октябре 2025: Пойман с поличным, Код 3, Долгая прогулка, Трон: Арес и другие

«Пойман с поличным» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, просмотренных в российском сегменте интернета.

Лидером рейтинга стал боевик «Пойман с поличным» с Остином Батлером в главной роли. На второй строчке расположилась комедия «Код 3» со звездой сериала «Офис» Рэйном Уилсоном. На третьем месте оказалась экранизация романа Стивена Кинга «Долгая прогулка».

В топ-10 также вошли научно-фантастический фильм с Джаредом Лето «Трон: Арес», триллер «Астронавт» с Кейт Марой и хоррор «Первобытная война».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в октябре 2025 года

  1. «Пойман с поличным».
  2. «Код 3».
  3. «Долгая прогулка».
  4. «Девушка из каюты №10».
  5. «Проклятие пустоши».
  6. «Астронавт».
  7. «Трон: Арес».
  8. «Первобытная война».
  9. «Грязная игра».
  10. «Континуум».
Об одном из самых популярных фильмов у российских пиратов:
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
