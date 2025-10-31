Скидки
Сборы фильма «Папины дочки: Мама вернулась» превысили 150 млн рублей

31 октября сборы фильма «Папины дочки: Мама вернулась» достигли отметки в 150 млн рублей. Это произошло на вторые сутки проката — сейчас продолжение знаменитого сериала возглавляет российский прокат, опережая «Горыныча» и «Алису в стране чудес».

Фото: ЕАИС

События ленты «Папины дочки: Мама вернулась» разворачиваются после финала четвёртого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать всё сначала.

К главным ролям в ленте вернулись Филипп Бледный (Веник), Анастасия Сиваева (Даша), Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Нонна Гришаева (Людмила Васнецова), а также Виталия Корниенко (Лиза), Ева Смирнова (Диана), Полина Айнутдинова (Арина) и Полина Денисова (Соня). Режиссёром выступил Анатолий Колиев, работавший над оригинальным шоу.

