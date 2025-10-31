Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальный трейлер фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — выход 7 ноября

Финальный трейлер фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — выход 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил финальный трейлер фильма «Франкенштейн». Премьера ленты онлайн состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо, автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

Главные роли в фильме сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»). Гильермо дель Торо пытался экранизировать «Франкенштейна» много лет, однако добрался до него лишь после того как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио». Критики высоко оценили новую картину режиссёра: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 84% свежести.

О другом знаменитом проекте Netflix:
«Ведьмак» вернулся: о чём были первые три сезона сериала?
«Ведьмак» вернулся: о чём были первые три сезона сериала?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android