«Меня звали в Team Spirit вторым тренером». RAMZES666 — о предложениях от топ-команд Dota

«Меня звали в Team Spirit вторым тренером». RAMZES666 — о предложениях от топ-команд Dota
Российский профессиональный игрок и стример Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал, несмотря на паузу в карьере, к нему продолжают поступать предложения от сильных коллективов Dota 2. По словам Романа, интерес к нему сохраняется даже со стороны команд высшего уровня.

Меня по сей день зовут в тимы. Даже в тир-1. Коучем, игроком. Даже когда я год не играю. Меня звали в Team Spirit вторым тренером перед Riyadh Masters — 2025.

Кушнарёв не уточнил, планирует ли он возвращение, однако признался, что подобные предложения получает регулярно. Пока же игрок продолжает активно стримить и поддерживать связь с профессиональным сообществом.

