В Windows 11 появился критический баг с диспетчером задач
Старший редактор издания The Verge Том Уоррен сообщил о появлении критического бага в Windows 11. Он рассказал, что ошибка связана с диспетчером задач, который дублируется после его закрытия.

Фото: Соцсети Тома Уоррена

По словам редактора, баг появился после октябрьского обновления операционной системы. После закрытия диспетчера задач появляются сразу несколько его дубликатов, которые нагружают процессор и оперативную память. Он также отметил, что у него количество открытых процессов доходило до 69 единиц.

Microsoft добавила странную ошибку в диспетчер задач в последнем обновлении Windows 11. После необязательного обновления от октября 2025 года диспетчер задач дублируется при закрытии. Просто невероятно: мой игровой компьютер сильно замедлился после того, как я 69 раз открыл и закрыл диспетчер задач. Отлично.

Речь идёт об обновлении Windows 11 до версии 25H2. Оно привнесло в операционную систему поддержку искусственного интеллекта, включая новые функции для нейросетевого помощника Copilot+.

