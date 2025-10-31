Скидки
Эпичный постер пятого сезона «Очень странных дел» — премьера 27 ноября

Эпичный постер пятого сезона «Очень странных дел» — премьера 27 ноября
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix представил эпичный постер пятого сезона сериала «Очень странные дела». На нём изображены герои и злодеи финала всего шоу.

Фото: Netflix

Сериал продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Сам пятый сезон выйдет на стриминговом сервисе в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Продолжение станет финалом для всего сериала, а заключительный эпизод будет идти более двух часов.

