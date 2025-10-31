Скидки
Показать ещё
Джеймс Ганн показал фото со съёмок «Супермена» с отсылкой на картину «Крик»

Комментарии

Глава студии DC Джеймс Ганн опубликовал новое фото со съёмок фильма «Супермен». На нём герои картины показывают забавные лица в камеру.

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

Фотография отсылает к знаменитой картине художника-экспрессиониста Эдварда Мунка под названием «Крик». Там кричащий персонаж точно также изображён с руками на голове.

«Супермен» рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Лента доступна в онлайне с 15 августа. За время проката картина собрала свыше $ 600 млн по всему миру, став самым кассовым супергеройским фильмом 2025 года. Сейчас в разработке продолжение картины с подзаголовком «Человек завтрашнего дня». Сиквел выйдет в прокат 9 июля 2027 года.

О продолжении «Супермена»:
«Супермен 2» будет серьёзнее первой части — Джеймс Ганн
