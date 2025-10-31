Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы сериала «Ведьмак» возьмут паузу от вселенной после пятого сезона

Авторы сериала «Ведьмак» возьмут паузу от вселенной после пятого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Dexerto взяло интервью у шоураннера сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик. Она рассказала о потенциальном продолжении шоу Netflix.

По словам автора, по фэнтезийной истории можно рассказать много интересного. Однако она считает, что нужно сделать паузу после выхода пятого сезона, ведь он станет финальным для приключений Геральта.

Думаю, во вселенной «Ведьмака» можно рассказать ещё очень много. Но также считаю, что нужно сделать паузу и достойно принять конец истории, которую мы рассказываем прямо сейчас.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоялась 30 ноября. Продолжение громят как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten tomatoes оценки обозревателей составили 56% одобрения, а зрителей — 18%. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным, сезоном проекта — его съёмки завершились ещё в сентябре. Картина выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.

О первых отзывах на четвёртый сезон «Ведьмака»:
«Не смог досмотреть»: зрители громят четвёртый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android