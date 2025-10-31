Скидки
Началось голосование за номинации стримерской премии SLAY-2025

Началось голосование за номинации стримерской премии SLAY-2025
Организаторы стримерской премии SLAY-2025 объявили о старте голосования за номинации — пользователям предстоит выбрать восемь дополнительных категорий из предложенных зрителями.

На первом этапе пользователи предложили более 90 тыс. вариантов. Из них было отобрано 30 самых популярных вариантов, среди которых «Человек-мем года», «Рейдж года», «Плюс вайб года», а также награды стримерам по Minecraft, GTA и Fortnite.

Посмотреть полный список и проголосовать можно на официальном сайте премии. Голосование будет закрыто 6 ноября в 23:59 мск, после чего восемь лидеров присоединятся к восьми основным категориям, анонсированным ранее.

Финал премии при поддержке Winline пройдёт 9 декабря в Лужниках. Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хедлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.

Стали известны первые номинации стримерской премии SLAY 2025 — остальные выберут зрители
