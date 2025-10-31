Скидки
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Издание Variety сообщило, что звезда культовой серии хорроров «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд получит собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония пройдёт 31 октября — в честь Хэллоуина.

Сам актёр пошутил, что будет ходить туда пару раз в год и убирать мусор. Он также заявил, что наденет знаменитую перчатку Фредди Крюгера, чтобы соскребать жвачки.

За свою карьеру Роберт Инглунд снялся в более 170 фильмах и сериалах. Однако прославился он из-за культовой роли маньяка Фредди Крюгера в девяти картинах серии «Кошмар на улице Вязов». Актёр рассказал журналистам, что этот образ не только сделал его популярным, но и позволил другим авторам создавать хорроры с большим воображением.

О будущем Фредди Крюгера, по мнению Роберта Инглунда:
Исполнитель роли Фредди Крюгера рассказал, каким видит будущее «Кошмара на улице Вязов»
