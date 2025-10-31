Стало известно, кто сыграет жён участников The Beatles в фильмах Сэма Мендеса

Компания Sony Pictures официально раскрыла актёрский состав серии фильмов о группе The Beatles. Супруг знаменитых музыкантов сыграют Сирша Ронан («Отель „Гранд Будапешт“), Анна Саваи (»Сёгун"), Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак») и Эйми Лу Вуд («Белый лотос»).

Актрисы воплотят на экране Линду Маккартни, Йоко Оно, Морин Старки и Патти Бойд, соответственно. Каждая из них в определённый момент вышла замуж за участников знаменитой группы. Актрисы появятся в четырёх биографических картинах, которые будут посвящены каждому члену The Beatles.

Ранее стало известно, кто сыграет знаменитую четвёрку музыкантов: Пол Мескал («Гладиатор 2») — Пола Маккартни, Барри Кеоган («Бэтмен») — Ринго Старра, Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Джорджа Харрисона и Харрис Дикинсон («Стальная хватка») — Джона Леннона. Все фильмы выйдут в апреле 2028 года. Режиссёром картин выступит Сэм Мендес — автор таких картин как «007: Координаты „Скайфолл“ и „Красота по-американски“.