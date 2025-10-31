Скидки
«donk превзойдёт f0rest, если поиграет ещё 6–7 лет». FalleN объяснил, кто лучший в истории

Капитан FURIA Esports Габриэль FalleN Толедо поделился мнением, кто является лучшим рифлером за всю историю Counter-Strike. По словам бразильца, этот титул принадлежит Патрику f0rest Линдбергу, а не российской звезде donk из Team Spirit:

Думаю, donk превзойдёт f0rest, если поиграет ещё шесть–семь лет, но прямо сейчас — f0rest. Если мы посмотрим на всё, чего он добился… donk просто нужно больше времени. Он уже находится на более высоком уровне, чем f0rest, но тем не менее…

Шведский ветеран f0rest выступал на профессиональной сцене почти два десятилетия, заработав более $ 735 тыс. призовых и выиграв десятки крупных турниров в составах Fnatic и Ninjas in Pyjamas. Игрок завершил карьеру в 2022 году.

Таким образом, по мнению FalleN, donk уже демонстрирует уровень, превосходящий легенду, но для статуса величайшего в истории ему нужно лишь одно — время.

