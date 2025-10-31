100 Thieves возвращается в CS 2, в составе будет rain

Североамериканская организация 100 Thieves готовится к громкому возвращению на профессиональную сцену Counter-Strike. По информации портала Dust2.dk, первым игроком нового состава станет 31-летний норвежец Ховард rain Найгард, легендарный шутер, известный по выступлениям за FaZe Clan.

Rain, который провёл в FaZe почти десять лет, был переведён в запас 29 сентября 2025 года. Теперь он уже подписал контракт с 100 Thieves, хотя официальных заявлений пока не последовало.

Организация 100 Thieves уже пробовала себя в CS с 2017 по 2020 год, однако прежние составы — сначала бразильский, затем австралийский — не сумели добиться серьёзных успехов. Возвращение клуба в дисциплину и подписание одного из самых титулованных игроков сцены может стать началом новой успешной киберспортивной команды.

Кто присоединится к rain в новом ростере, пока остаётся загадкой, но фанаты уже обсуждают потенциальную суперкоманду и возрождение бренда 100T в CS 2.