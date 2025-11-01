Скидки
Team Liquid выбила HEROIC с турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2

Team Liquid выбила HEROIC с турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2
Team Liquid одержала победу над HEROIC в матче нижней сетки плей-офф FISSURE Playground 2 по Dota 2. Состав Седрика Davai Lama Декмина завершил выступление, заняв 7–8-е места и заработав $ 25 000.

Благодаря этой победе Liquid продолжит борьбу на турнире — 1 ноября в 14:00 мск команда встретится с MOUZ. Завершает игровой день противостояние между Team Spirit и Team Falcons.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Раунд 1 (нижняя сетка)
31 октября 2025, пятница. 18:15 МСК
HEROIC
Окончен
1 : 2
Team Liquid

Для Team Liquid эта победа стала хорошим шансом закрепиться в турнире после неоднозначных результатов на прошлых чемпионатах. Команда показала уверенную игру и теперь постарается развить успех в следующем матче.

FISSURE Playground 2 по Dota 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн.

