Российская команда Team Spirit вылетела с FISSURE Playground 2 по Dota 2

1 ноября 2025 года российская Team Spirit уступила Team Falcons в матче нижней сетки плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2. Противостояние завершилось со счётом 1:2 в пользу коллектива Никиты Panto, что означало вылет Spirit с чемпионата.

По итогам турнира команда заняла 5–6 место и заработала $ 40 тысяч призовых. В то же время Team Falcons продолжает борьбу и в следующем раунде встретится с победителем пары MOUZ — Team Liquid, матч между которыми состоится 1 ноября в 21:00 по мск.

Турнир FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября и собрал сильнейшие команды со всего мира. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.