Тренер Tundra после вылета с FPG по Dota 2: нужно научиться играть как команда

После неудачного выступления на FISSURE Playground 2, где Tundra Esports остановилась на 7–8 месте, тренер коллектива Дэвид MoonMeander Тан рассказал о главной проблеме состава. По словам специалиста, команде необходимо срочно наладить взаимодействие между игроками:

Думаю, нужно найти способ улучшить коммуникацию. Нужно, чтобы все в команде были на одной волне. Сейчас чувствуется, что ребята предпринимают слишком много соло-действий. Ребята должны осознать, что мы должны играть как команда. Если этого не будет, то мы продолжим проигрывать.

На турнире Tundra уступила Team Yandex в верхней сетке, а затем Falcons в нижней — обе серии завершились со счётом 1:2. Несмотря на ранний вылет, команда заработала $ 37 тыс.

Следующим испытанием для Tundra станет плей-офф BLAST Slam 4, который пройдёт с 7 по 9 ноября в Сингапуре. Матчи финальной стадии состоятся на Singapore Indoor Stadium — арене, где проходил The International 2022. Победитель турнира получит $ 300 тыс.