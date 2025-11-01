Скидки
«Я лучше разочарую фанатов»: автор «Во все тяжкие» не планирует продолжать сериал

«Я лучше разочарую фанатов»: автор «Во все тяжкие» не планирует продолжать сериал
Аудио-версия:
Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у автора сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана. Он рассказал о потенциальном создании ещё одного проекта во вселенной культового шоу.

По словам Гиллигана, он не планирует снимать новую историю по сериалу «Во все тяжкие». Он отметил, что лучше разочарует людей, чем сделает плохое шоу.

Я бы лучше разочаровал людей, не показав им больше «Во все тяжкие», чем позволил бы им сказать: «Ладно, чувак, это был отличный ужин из нескольких блюд, но последняя порция в десертной чаше оказалась собачьими выделениями. Теперь у меня неприятный привкус во рту».

Следующим проектом Гиллигана стал совершенно новый сериал «Из многих». Он расскажет историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. События проекта развернутся в альтернативной реальности, где человечество столкнулось с таинственным явлением, которое сильно повлияет на весь мир. Шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV уже 7 ноября.

Трейлер нового сериала Гиллигана:
Видео
Большой трейлер сериала «Из многих» от автора «Во все тяжкие» — премьера 7 ноября
