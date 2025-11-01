Скидки
Для рогалика Hades 2 вышел первый крупный патч с расширенной концовкой

Для рогалика Hades 2 вышел первый крупный патч с расширенной концовкой
31 октября вышло крупное обновление для рогалика Hades 2. Оно стало первым большим патчем для игры с момента выхода из раннего доступа.

Главной особенностью обновления от разработчиков из студии Supergiant Games стала расширенная концовка рогалика. В проекте появилось новое событие с важными персонажами, которое подводит историю к финалу. При этом авторы не меняли эпилог Hades 2.

Патч также принёс в игру новое заклинание, которое позволяет вернуться к ранее пройденным сюжетным моментам. Кроме того, в рогалике поправили баланс даров богов и исправили многие баги. Авторы также ускорили темп сюжетных событий.

Hades 2 вышла из раннего доступа 25 сентября. События сиквела разворачиваются после завершения сюжета оригинала. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя. Игрокам предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения и бросил вызов олимпийским богам. Игра доступна на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. В рогалике есть русская локализация в виде субтитров.

Новости. Чемп.Play
