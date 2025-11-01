Скидки
Рынок скинов в CS 2 вырос на $ 1,7 млрд после рекордного обвала

После недавнего падения рынок скинов Counter-Strike 2 демонстрирует уверенное восстановление. Согласно данным Pricempire, за последние 24 часа его общая стоимость увеличилась на 19% и сейчас составляет около $ 4,7 млрд.

Напомним, 24 октября рынок испытал крупнейший обвал в истории серии: капитализация сократилась на $ 3 млрд после выхода обновления, в котором разработчики добавили возможность крафта ножей и перчаток. Нововведение вызвало резкую волатильность цен и массовые продажи — за считаные часы стоимость многих предметов упала на десятки процентов.

Ранее, в пиковый момент, рынок оценивался в $ 6 млрд, но после патча его объём сократился до минимума, вызвав беспокойство у трейдеров и коллекционеров. Сейчас же ситуация стабилизируется: активность покупателей растёт, редкие скины снова дорожают, а доверие к системе обмена постепенно возвращается.

Рынок постепенно укрепляется
Рынок CS 2 стабилизировался после снятия трейд-банов на скины
