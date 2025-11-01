Стартовал третий сезон «Вампиров средней полосы» — вышел первый эпизод

1 ноября стартовал третий сезон знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». В онлайн-кинотеатре Start уже доступен для просмотра первый эпизод. Премьера следующей серии состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат Start.

Сюжет третьего сезона рассказывает о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Съёмки третьего сезона завершились в августе. Он станет финальным для всего сериала.