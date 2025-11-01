Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал третий сезон «Вампиров средней полосы» — вышел первый эпизод

Стартовал третий сезон «Вампиров средней полосы» — вышел первый эпизод
Комментарии

1 ноября стартовал третий сезон знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». В онлайн-кинотеатре Start уже доступен для просмотра первый эпизод. Премьера следующей серии состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат Start.

Сюжет третьего сезона рассказывает о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

Съёмки третьего сезона завершились в августе. Он станет финальным для всего сериала.

Как смотреть третий сезон вампирского сериала:
Расписание выхода третьего сезона «Вампиров средней полосы»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android