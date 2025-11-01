Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мои игроки не были уверены в моих коллах»: MAJ3R — о кризисе Aurora в CS

«Мои игроки не были уверены в моих коллах»: MAJ3R — о кризисе Aurora в CS
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Aurora Энжин MAJ3R Купели поделился подробностями о непростом периоде, через который прошла команда в последние месяцы. По словам турецкого игрока, речь шла не о конкретном турнире, а о внутреннем кризисе коллектива:

Когда я писал твит о нашем «самом большом кризисе», речь шла не о результатах на этом турнире, а о ситуации в целом за последние два месяца. Я чувствовал, что мои игроки не были уверены в моих коллах.

Он отметил, что Aurora обычно «влетает как Ferrari», но в последнее время команда стала действовать осторожнее:

Появилось немного этого «стоп-да, стоп-да», понимаете? Уже не идём напролом.

Несмотря на трудности, Aurora уверенно вышла в финал PGL Masters Bucharest, разгромив GamerLegion в полуфинале. MAJ3R надеется, что победа станет переломным моментом для коллектива.

За титул Aurora сыграет против Legacy, финал стартует сегодня в 15:00 мск.

На ESL Aurora вылетела от FURIA
FURIA одолела Aurora в CS и обеспечила выход в плей-офф ESL Pro League Season 22
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android