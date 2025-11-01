Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мои игроки не были уверены в моих коллах»: MAJ3R — о кризисе Aurora в CS

Капитан Aurora Энжин MAJ3R Купели поделился подробностями о непростом периоде, через который прошла команда в последние месяцы. По словам турецкого игрока, речь шла не о конкретном турнире, а о внутреннем кризисе коллектива:

Когда я писал твит о нашем «самом большом кризисе», речь шла не о результатах на этом турнире, а о ситуации в целом за последние два месяца. Я чувствовал, что мои игроки не были уверены в моих коллах.

Он отметил, что Aurora обычно «влетает как Ferrari», но в последнее время команда стала действовать осторожнее:

Появилось немного этого «стоп-да, стоп-да», понимаете? Уже не идём напролом.

Несмотря на трудности, Aurora уверенно вышла в финал PGL Masters Bucharest, разгромив GamerLegion в полуфинале. MAJ3R надеется, что победа станет переломным моментом для коллектива.

За титул Aurora сыграет против Legacy, финал стартует сегодня в 15:00 мск.