«Он эмоциональный человек, я тоже»: Aunkere — о ссоре с Nix в CS 2

Российский стример и игрок Евгений Aunkere Карьят рассказал о конфликте с Александром Nix Левиным, произошедшем во время BetBoom Streamers Battle 3. По словам Aunkere, ссора случилась на фоне игровой напряжённости, но в реальной жизни отношения между ними остались хорошими:

Он эмоциональный человек, я тоже эмоциональный человек. Когда это пересекается в игре, когда что-то начинается — у тебя состояние меняется. Когда ты играешь, то ты совершенно другой человек, не такой, какой ты в жизни.

Игрок подчеркнул, что с Nix они дружат и недавно даже отдыхали вместе:

Мы с ним в жизни дружим, прекрасно общаемся, он рекомендации и советы даёт. Мы с ним недавно виделись, в баньку съездили.

Он отметил, что игровая перепалка не переросла в личный конфликт: после матча они спокойно пообщались. По словам Карьята, ссоры в игре — это просто эмоции, которые сложно сдерживать.

Инцидент между Nix и Aunkere произошёл 17 августа на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2. Тогда команда Aunkere заняла 5–6-е место.