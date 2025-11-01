В Tanks Blitz стартовал ивент со знаменитой игрой «Русы против Ящеров»

Группа компаний «Леста Игры» сообщила о старте коллаборации своего онлайн-проекта Tanks Blitz со знаменитой игрой «Русы против Ящеров». Ивент пройдёт с 1 по 29 ноября.

В игре появится несколько событий, одним из которых будет эпизод «Блицеслав против Ящера». За его прохождение пользователи могут получить аватары «Хладнокровная братва», «Чародейские чары» и «Славянский прострел», а также тематический фон профиля и легендарный камуфляж «Ящер».

Следующим событием станет «Удаль блицовская». В качестве награды игроки получат танк восьмого уровня «Объект 590», легендарный камуфляж «Блицеслав», обвес «Рептилорд», атрибуты Ангара «Гобелен предков» и «Квак-панцер».

В рамках ивента также появится квест «Кроши чешую!». Благодаря нему пользователи смогут получить набор реакций «Двойной зажим». Кроме того, если собрать всю уникальную кастомизацию с событий, то на аккаунт игрока начислится медаль «Дед-ведовед».