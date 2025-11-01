Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Tanks Blitz стартовал ивент со знаменитой игрой «Русы против Ящеров»

В Tanks Blitz стартовал ивент со знаменитой игрой «Русы против Ящеров»
Аудио-версия:
Комментарии

Группа компаний «Леста Игры» сообщила о старте коллаборации своего онлайн-проекта Tanks Blitz со знаменитой игрой «Русы против Ящеров». Ивент пройдёт с 1 по 29 ноября.

В игре появится несколько событий, одним из которых будет эпизод «Блицеслав против Ящера». За его прохождение пользователи могут получить аватары «Хладнокровная братва», «Чародейские чары» и «Славянский прострел», а также тематический фон профиля и легендарный камуфляж «Ящер».

Следующим событием станет «Удаль блицовская». В качестве награды игроки получат танк восьмого уровня «Объект 590», легендарный камуфляж «Блицеслав», обвес «Рептилорд», атрибуты Ангара «Гобелен предков» и «Квак-панцер».

В рамках ивента также появится квест «Кроши чешую!». Благодаря нему пользователи смогут получить набор реакций «Двойной зажим». Кроме того, если собрать всю уникальную кастомизацию с событий, то на аккаунт игрока начислится медаль «Дед-ведовед».

О другой видеоигре:
Обзор Europa Universalis 5: одна из лучших стратегий в истории
Обзор Europa Universalis 5: одна из лучших стратегий в истории
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android