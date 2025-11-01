Скидки
Кофейный, бордовый и фиолетовый: инсайдер показал цвета iPhone 18 Pro

Популярный инсайдер Weibo поделился информацией о iPhone 18 Pro — устройстве, которое станет представителем будущей линейки гаджетов от Apple. Пользователь рассказал о цветах, которые могут быть у новых смартфонов.

По словам инсайдера, модели Pro 2026 года будут доступны как минимум в трёх цветовых вариантах: кофейном, фиолетовым и бордовом. Фиолетовый дизайн уже был у iPhone, но ещё во времена 14-й линейки. Что касается кофейного и бордового, то они появятся впервые.

Фото: Возможные цвета iPhone 18 Pro

Weibo также заявил, что у iPhone 18 Pro не будет чёрного цвета. Таким образом, новое поколение гаджетов станет уже вторым, где отсутствует данный цвет — у линейки iPhone 17 Pro его также не было.

Ранее в СМИ сообщали, что iPhone 18 поступят в продажу осенью 2026 года, как и прошлые поколения гаджетов. Ожидается, что устройства будут оснащены чипом А20 и упрощённым управлением камерой.

О новых функциях iPhone:
В iPhone и другие устройства Apple скоро добавят новые ИИ-функции
