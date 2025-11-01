Скидки
SAW взяла бронзу PGL Masters Bucharest 2025, обыграв GamerLegion в CS 2

Аудио-версия:
Комментарии

Португальская команда SAW стала третьей на турнире PGL Masters Bucharest 2025 по CS 2. В матче за бронзу коллектив Жоау story Виейры одолел GamerLegion со счётом 2:1 — 4-13 на Overpass, 13-11 на Inferno и 13-8 на Nuke. За победу SAW получила приз в размере $ 75 тыс.

CS 2. PGL Masters Bucharest 2025 . За 3-е место
01 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
GamerLegion
Окончен
1 : 2
SAW

GamerLegion, возглавляемая Фредриком REZ Стернером, заняла четвёртое место и заработала $ 43,75 тыс.
Теперь внимание фанатов приковано к гранд-финалу: за чемпионский титул сразятся Legacy и Aurora Gaming. Финальный матч стартовал сегодня, 1 ноября, в 15:00 по московскому времени.

Напомним, PGL Masters Bucharest 2025 проходит с 26 октября по 1 ноября в Бухаресте, Румыния. В LAN-формате 16 сильнейших команд мира делят призовой фонд $ 1,25 млн, половина которого достанется организациям.

Комментарии
