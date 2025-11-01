«Ни за что»: Вуди Харрельсон — о съёмках в продолжении «Настоящего детектива»

На шоу Today выступил знаменитый актёр Вуди Харрельсон. Он рассказал о потенциальном продолжении первого сезона «Настоящего детектива».

Артист ответил на заявление другой звезды шоу, Мэттью Макконахи, который выразил желание вернуться к «Настоящему детективу», если сценарий сиквела будет интересным. Харрельсон выразился гораздо радикальней — он считает, что продолжение испортило бы первый сезон. Потому он не вернётся для его съёмок.

Мэттью такой смешной. Если честно, никогда и ни за что не нужно снимать продолжение нашей истории. Потому что всё получилось слишком хорошо. Ещё один сезон, думаю, испортит оригинальную историю.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел в 2014 году. Сюжет повествует о двух детективах, которых сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Они расследуют серию убийств в разных временных периодах. Первый сезон стал культовым и получил множество премий на различных фестивалях. Продолжения рассказывали другие истории и были холоднее приняты зрителями.