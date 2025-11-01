Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Волшебный участок, 2 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона «Волшебного участка»
Комментарии

6 ноября стартует второй сезон сериала «Волшебный участок». Шоу рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Волшебный участок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия6 ноября
2-я серия13 ноября
3-я серия20 ноября
4-я серия27 ноября
5-я серия4 декабря
6-я серия11 декабря
7-я серия18 декабря
8-я серия25 декабря
О другом российском сериале:
«Лихие» закончились: продолжения точно не будет?
«Лихие» закончились: продолжения точно не будет?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android