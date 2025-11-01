Расписание выхода второго сезона «Волшебного участка»
6 ноября стартует второй сезон сериала «Волшебный участок». Шоу рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.
Всего во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 25 декабря.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|6 ноября
|2-я серия
|13 ноября
|3-я серия
|20 ноября
|4-я серия
|27 ноября
|5-я серия
|4 декабря
|6-я серия
|11 декабря
|7-я серия
|18 декабря
|8-я серия
|25 декабря
